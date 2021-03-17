Розтрата на 86 млн грн: чотирьом керівникам банку повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На Дніпропетровщині повідомлено про підозру чотирьом керівникам комерційного банку у розтраті 86 млн гривень. Кошти були введені із банківської системи та розкрадені, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Цитата
“16 березня фігурантам повідомили про підозру у скоєння кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України”, — повідомили в поліції.
Деталі
За даними поліції, протягом двох років службові особи фінансової установи на основі підроблених документів видавали кредити групі позичальників, в результаті чого банк зазнав значних фінансових втрат.
Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи фінансової установи: голова правління банку, перший заступник голови правління, заступник голови правління, начальник управління кредитування на підставі підроблених документів причетні до розтрати 86 млн гривень.
Правоохоронці повідомляють, що у подальшому гроші були введені із банківської системи та розкрадені, внаслідок чого державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спричинено збитки в особливо великих розмірах.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, у понеділок детективи Національного бюро повідомили про підозру у розтраті 8,2 млрд грн колишнім голові правління — до націоналізації цей пост займав Олександр Дубілет, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ “ПриватБанк”.