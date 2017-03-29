Руководство НАПК пообещало надлежащее функционирование реестра деклараций

"Были заслушаны на заседании НАПК представителей ГП" УСС", что обеспечивает администрирования Единного государственного реестра деклараций лиц уполномоченных на выполнение функций государства. По результатам их заслушивания, ГП "УСС"взяло обязательство обеспечить надлежащее функционирование Реестра с 16 часов", - сказал он .

По состоянию на 16:30 сайт работает, однако доступа к публичной информации нет.

Напомним, сегодня на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Национальное агентство по предупреждению коррупции необходимо публично и открыто перезагрузить.

Также, Премьер предложил членам НАПК уйти в отставку.