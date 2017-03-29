Керівництво НАЗК пообіцяло належне функціонування реєстру декларацій

“Заслухали на засіданні НАЗК представників ДП "УСС“, що забезпечує адміністрування Єдинного державного реєстру декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави. За результатом їх заслуховування, ДП „УСС“ взяло зобов’язання забезпечити належне функціонування Реєстру з 16 години”, — сказав він.

Станом на 16:30 сайт працює, проте доступу до публічної інформації немає.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні уряду Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Національне агентство із запобігання корупції необхідно публічно і відкрито перезавантажити.

Також, Прем’єр запропонував членам НАЗК піти у відставку.