Руководителю лесхоза сообщено о подозрении через незаконную вырубку леса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. На Закарпатье разоблачили одного из заместителей начальника Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства и руководителя лесхоза в преступной деятельности. Путем злоупотребления служебным положением в течение 2016года был нанесен ущерб на сумму 2,6 миллиона гривен, в результате незаконной вырубки деревьев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Досудебным расследования было установлено, что должностные лица выдали и согласовали лесорубные билеты на проведение вроде санитарных рубок. На основании этих билетов в течение 2016 года осуществляли незаконные порубки древесины на территории природно-заповедного фонда. В результате чего государству было нанесено 2,6 миллиона гривен убытков", - говорится в сообщении.
В результате им было сообщено о подозрении.
"Одному из заместителей начальника Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства и директору лесхоза инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.
Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 6-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, со штрафом от 500 до 700 необлагаемых доходов граждан. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, полиция Ивано-Франковской области открыла уголовное производство в отношении незаконных рубок работниками ГП "Кутский лесное хозяйство" на территории НПП "Гуцульщина".