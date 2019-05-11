Керівнику лісгоспа повідомлено про підозру через незаконну вирубку лісу

КИЇВ. 11 травня. УНН. На Закарпатті викрили одного із заступників начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства та керівника лісгоспу у злочинній діяльності. Через зловживання службовим становищем упродовж 2016 року було завдано збитків на суму 2,6 мільйона гривень, в результаті незаконної вирубки дерев. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.