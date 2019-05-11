Керівнику лісгоспа повідомлено про підозру через незаконну вирубку лісу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. На Закарпатті викрили одного із заступників начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства та керівника лісгоспу у злочинній діяльності. Через зловживання службовим становищем упродовж 2016 року було завдано збитків на суму 2,6 мільйона гривень, в результаті незаконної вирубки дерев. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
“Досудовим розслідування було встановлено, що посадовці видали та погодили лісорубні квитки на проведення начебто санітарних рубок. На підставі цих квитків упродовж 2016 року здійснювали незаконні порубки деревини на території природно-заповідного фонду. В наслідок чого державі було завдано 2,6 мільйона гривень збитків”, — йдеться в повідомленні.
В результаті їм було повідомлено про підозру.
“Одному з заступників начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства та директорові лісгоспу інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.
Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 6-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність на строк до 3-х років, зі штрафом від 500 до 700 неоподатковуваних доходів громадян. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Нагадаємо, поліція Івано-Франківської області відкрила кримінальне провадження щодо незаконних рубок працівниками ДП “Кутське лісове господарство” на території НПП “Гуцульщина”.