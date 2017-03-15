Руководители фракций обсуждали возможность закрытого заседания ВР с участием Президента - нардеп

На вопрос, планируется ли проведение заседания Верховной Рады в закрытом режиме, нардеп заявил, что пока такого решения нет.

"Нет пока такого решения. Это лишь одно из предложений (проведение заседания Верховной Рады в закрытом режиме - ред.). Только что состоялась встреча главы ВР с главами фракций. Главы фракций пошли в свои фракции советоваться, как завтра проводить заседание. Мы считаем (фракция "Самопомич" - ред.), что Верховная Рада должна работать в легитимном режиме, несмотря на все вещи", - сказал О.Березюк.

В то же время он уточнил, что также на встрече глав фракций звучало предложение о проведении завтра закрытого заседания ВР с участием Президента.

Также он добавил, что инициаторы проведения заседания ВР в закрытом режиме "предлагали встретиться сегодня вечером в 22-23 часа, но как глава решит так и будет".

Напомним, руководители фракций договорились расследовать факт проникновения в ВР посторонних лиц.