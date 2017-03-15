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Керівники фракцій обговорювали можливість закритого засідання ВР за участю Президента - нардеп

Керівники фракцій обговорювали можливість закритого засідання ВР за участю Президента - нардеп

Київ • УНН

 • 11410 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. На зустрічі керівників парламентських фракцій лунали пропозиції про проведення завтра закритого пленарного засідання Верховної Ради за участю Президента України Петра Порошенка. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат Олег Березюк.

На запитання, чи планується проведення засідання Верховної Ради в закритому режимі, нардеп заявив, що наразі такого рішення не має.

"Нема поки такого рішення. Це лише одна з пропозицій (проведення засідання Верховної Ради в закритому режимі - ред.). Щойно відбулася зустріч голови ВР з головами фракцій. Голови фракцій пішли у свої фракції радитись, як завтра проводити засідання. Ми вважаємо (фракція "Самопоміч" - ред.), що Верховна Рада має працювати в легітимному режимі, не дивлячись на всі речі", - сказав О.Березюк.

В той же час він уточнив, що також на зустрічі голів фракцій лунала пропозиція проведення завтра закритого засідання ВР за участю Президента.

Також він додав, що ініціатори проведення засідання ВР в закритому режимі "пропонували зустрітися ще сьогодні ввечері о 22-23 годині, але як голова вирішить так і буде".

Нагадаємо, керівники фракцій домовилися розслідувати факт проникнення до ВР сторонніх осіб.

Українські Національні Новини

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