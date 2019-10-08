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Руководитель Офиса Президента Богдан мог давить на Конституционный суд в пользу Януковича – СМИ

Киев • УНН

 • 11801 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Руководитель Офиса президента Андрей Богдан — фигурант уголовного дела об узурпации власти бывшим президентом Виктором Януковичем. Об этом говорится сообщает Kyiv Post в своем матералом, передает УНН.

Руководитель Офиса Президента Богдан мог давить на Конституционный суд в пользу Януковича – СМИ

После евромайдана бывший судья Конституционного суда Петр Стецюк дал показания о том, что в 2010 году Андрей Богдан оказывал на него давление, чтобы заставить вынести решение в пользу Януковича.

Речь идет о решении, которым Конституционный суд разрешил индивидуальное членство депутатов в коалиции фракций, фактически позволив существования депутатов “тушек”, которые помогли Януковичу взять под контроль парламент. Сам судья Стецюк тогда не поддержал это решение.

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О существовании такого свидетельства изданию сообщили два источника, которые имели доступ к материалам дела. Стецюк отказался комментировать свое свидетельство. Андрей Богдан назвал показания “ложью”.

В то время, когда Конституционный суд вынес решение, Андрей Богдан был уполномоченным по антикоррупционной политике в правительстве Николая Азарова. Эту должность он занимал в 2010-2014 годах. За судебную систему в администрации Януковича тогда отвечал Андрей Портнов, которого Богдан называет своим давним другом.

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Издание отмечает, что управление специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюк подготовило подозрение одном из бывших судей Конституционного суда по делу об узурпации власти Януковичем, и работало над подозрениями другим судьям Конституционного суда. Однако, по словам Горбатюк, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заблокировал это подозрение, отказываясь его подписывать.

Теперь, подчеркивают журналисты, судьба дела зависит от нового генерального прокурора Руслана Рябошапки, который получил должность как член команды президента Владимира Зеленского. Рябошапка — давний знакомый Андрея Богдана, они вместе работали в министерстве юстиции в 2007-2010 годах.

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