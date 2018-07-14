Кербер победила Уильямс и выиграла Уимблдон

Кербер победила уже в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

Таким образом она получила новый титул в дополнение к своим победам на Australian Open и US Open в 2016 году.

В то же время Серена Уильямс имеет в своем активе 23 победы на турнирах Большого шлема.

Несмотря на то, что это был лишь четвертый турнир Серены Уильямс после родов в сентябре, именно она считалась фаворитом. До этого они встречались на соревнованиях девять раз: шесть из них выиграла американка и трижды торжествовала немка.

Напомним, Джокович обыграл Надаля на пути к финалу Уимблдона.