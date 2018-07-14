Кербер перемогла Вільямс та виграла Вімблдон
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Німецька тенісистка Анжелік Кербер перемогла семиразову чемпіонку Серену Вільямс та вперше виграла Вімблдон. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.
Кербер перемогла вже у двох сетах з рахунком 6:3, 6:3.
Таким чином вона здобула новий титул у доповнення до своїх перемогу на Australian Open та US Open у 2016 році.
Водночас Серена Вільямс має у своєму активі 23 перемоги на турнірах Великого шолому.
Попри те, що це був лише четвертий турнір Серени Вільямс після пологів у вересні, саме вона вважалася фавориткою. До цього вони зустрічалися на змаганнях дев'ять разів: шість з них виграла американка й тричі тріумфувала німкеня.
Нагадаємо, Джокович обіграв Надаля на шляху до фіналу Вімблдону.