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Кербер перемогла Вільямс та виграла Вімблдон

Кербер перемогла Вільямс та виграла Вімблдон

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Німецька тенісистка Анжелік Кербер перемогла семиразову чемпіонку Серену Вільямс та вперше виграла Вімблдон. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.

Кербер перемогла вже у двох сетах з рахунком 6:3, 6:3.

Таким чином вона здобула новий титул у доповнення до своїх перемогу на Australian Open та US Open у 2016 році.

Водночас Серена Вільямс має у своєму активі 23 перемоги на турнірах Великого шолому.

Попри те, що це був лише четвертий турнір Серени Вільямс після пологів у вересні, саме вона вважалася фавориткою. До цього вони зустрічалися на змаганнях дев'ять разів: шість з них виграла американка й тричі тріумфувала німкеня.

Нагадаємо, Джокович обіграв Надаля на шляху до фіналу Вімблдону.

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