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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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КДК УАФ уменьшила срок дисквалификации президента ФК "Олимпик"

КДК УАФ уменьшила срок дисквалификации президента ФК "Олимпик"

Киев  •  УНН

 • 20610 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Апелляционный комитет УАФ частично удовлетворил апелляционную жалобу Владислава Гельзина на решение КДК УАФ от 20 мая 2021 относительно возможных нарушений Кодекса этики и честной игры президентом ФК "Олимпик" (Донецк) Владиславом Гельзина, информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

АК УАФ изменил решение КДК УАФ в части основной санкции, а именно запретил Владиславу Гельзина осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 3 года.

Решение КДК УАФ о запрете Владиславу Гельзину осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), Сроком на 5 лет условно и уплаты обязательного денежного взноса — оставлено без изменений.

Напомним

“Олимпик” снялся с Украинской Премьер-лиги после дисквалификации Гельзина.

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