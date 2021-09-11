КДК УАФ зменшила термін дискваліфікації президента ФК "Олімпік"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Апеляційний комітет УАФ частково задовольнив апеляційну скаргу Владислава Гельзіна на рішення КДК УАФ від 20 травня 2021 року стосовно можливих порушень Кодексу етики та чесної гри президентом ФК "Олімпік" (Донецьк) Владиславом Гельзіним, інформує УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
АК УАФ змінив рішення КДК УАФ у частині основної санкції, а саме заборонив Владиславу Гельзіну здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), строком на 3 роки.
Рішення КДК УАФ щодо заборони Владиславу Гельзіну здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), строком на 5 років умовно та сплати обов’язкового грошового внеску — залишено без змін.
Нагадаємо
“Олімпік” знявся із Української Прем’єр-ліги після дискваліфікації Гельзіна.