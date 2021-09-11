КДК УАФ зменшила термін дискваліфікації президента ФК "Олімпік"

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АК УАФ змінив рішення КДК УАФ у частині основної санкції, а саме заборонив Владиславу Гельзіну здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), строком на 3 роки.

Рішення КДК УАФ щодо заборони Владиславу Гельзіну здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), строком на 5 років умовно та сплати обов’язкового грошового внеску — залишено без змін.

Нагадаємо

“Олімпік” знявся із Української Прем’єр-ліги після дискваліфікації Гельзіна.