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Крушение "Боинга" на Донбассе: в США допущен иск к Сбербанку и ВТБ

Киев  •  УНН

 • 20046 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Cуд в Нью-Йорке 4 октября дал ход иску семьи молодого американца, находившегося на борту малайзийского авиалайнера, сбитого над Донбассом в июле 2014 года, к Сбербанку и банку ВТБ. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Иск к российским банкам семья 18-летнего Куина Шансмана предъявила весной 2019 года, обвинив их в пособничестве терроризму. В частности, банки обвиняют в переводе средств так называемой "ДНР", которая, по мнению истцов, несет ответственность за уничтожение рейса MH17 и гибель 298 человек.

Адвокаты истцов предъявили документы о двух денежных переводах, адресованных "ДНР", которые были отправлены через корреспондентские счета Сбербанка и банка ВТБ в Bank of America и Bank of New York Mellon. По их данным, Сбербанк многократно использовал американские банки для перевода денег сепаратистам в "ДНР". Адвокаты также представили копии размещенных в интернете инструкций "ДНР" с рекомендацией использовать счета двух российских банков в Америке для перевода пожертвований.

Окружной судья Эндрю Картер постановил, что американские суды обладают юрисдикцией в этом деле. Согласно американскому законодательству по борьбе с терроризмом, иски могут поданы против банков, которые оказывают материальную поддержку террористическим группировкам.

Дополнение

Самолет "Boeing-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) был сбит в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года. В результате этой катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В 2019 году, проанализировав все собранные доказательства, в том числе многочисленные экспертизы, изучение обломков самолета, обследование тел погибших и другие данные, международная следственная группа JIT пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой привезенного из России комплекса ПВО "Бук" с территории, контролируемой сепаратистами, рядом с поселком Первомайский Донецкой области. Москва полностью отрицает причастность к произошедшему и выдвигает ряд "альтернативных версий" причин крушения малайзийского "Боинга".

Суд в Нидерландах

Уголовный процесс над обвиняемыми в обстреле пассажирского лайнера начался 9 марта 2020 года в Окружном суде Гааги, при этом слушания проходят в Схипхоле близ аэропорта Амстердама. Обвиняемыми являются три гражданина РФ - бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот).

Основные слушания по делу MH17 в Нидерландах продолжаются с июня 2021 года. Ни один из обвиняемых на них не присутствует. Лишь россиянин Олег Пулатов, игравший ведущую роль в спецслужбах самопровозглашенной "Донецкой народной республики", представлен адвокатами. Через них он сообщил, что не считает себя виновным. Ни Пулатов, ни другие обвиняемые могут не опасаться экстрадиции в Нидерланды.

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