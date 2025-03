Катастрофа "Боїнга" на Донбасі: у США допущений позов до Сбербанку і ВТБ

Деталі

Позов до російських банків сім'я 18-річного Куїна Шансмана пред'явила навесні 2019 року, звинувативши їх в пособництві тероризму. Зокрема, банки звинувачують в переказі коштів так званій "ДНР", яка, на думку позивачів, несе відповідальність за знищення рейсу MH17 і загибель 298 осіб.

Адвокати позивачів пред'явили документи про два грошові перекази, адресовані "ДНР", які були відправлені через кореспондентські рахунки Сбербанку і банку ВТБ в Bank of America і Bank of New York Mellon. За їхніми даними, Сбербанк багаторазово використовував американські банки для переказу грошей сепаратистам в "ДНР". Адвокати також представили копії розміщених в інтернеті інструкцій "ДНР" з рекомендацією використовувати рахунки двох російських банків в Америці для переказу пожертвувань.

Окружний суддя Ендрю Картер ухвалив, що американські суди мають юрисдикцію у цій справі. Згідно з американським законодавством по боротьбі з тероризмом, позови можуть бути подані проти банків, які надають матеріальну підтримку терористичним угрупованням.

Доповнення

Літак "Boeing-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама (Нідерланди) в Куала-Лумпур (Малайзія) був збитий в небі над східною Україною 17 липня 2014 року. В результаті цієї катастрофи загинули всі 298 осіб, що знаходилися на борту.

У 2019, проаналізувавши всі зібрані докази, в тому числі численні експертизи, вивчення уламків літака, обстеження тіл загиблих і інші дані, міжнародна слідча група JIT прийшла до висновку, що лайнер був збитий ракетою привезеного з Росії комплексу ППО "Бук" з території, контрольованої сепаратистами, поруч із селищем Первомайський Донецької області. Москва повністю заперечує причетність до події і висуває низку "альтернативних версій" причин краху малайзійського "Боїнга".

Суд у Нідерландах

Кримінальний процес над обвинуваченими в обстрілі пасажирського лайнера розпочався 9 березня 2020 року в Окружному суді Гааги, при цьому слухання проходять в Схіпхолі поблизу аеропорту Амстердама. Обвинуваченими є три громадянина РФ - колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько Хмурий), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а також громадянин України Леонід Харченко (Крот).

Основні слухання у справі MH17 в Нідерландах тривають з червня 2021 року. Жоден з обвинувачених на них не був присутній. Лише росіянин Олег Пулатов, що грав провідну роль в спецслужбах самопроголошеної "Донецької народної республіки", представлений адвокатами. Через них він повідомив, що не вважає себе винним. Ні Пулатов, ні інші обвинувачені можуть не побоюватися екстрадиції в Нідерланди.