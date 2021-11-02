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Верховный Суд продолжил рассмотрение дела по обжалованию указа Президента об отстранении Тупицкого от должности

Киев • УНН

 • 13935 просмотра

КИЕВ. 2 Ноября. УНН. Кассационный административный суд в составе Верховного суда продолжил рассмотрение дела об обжаловании указа Президента Украины об отстранении от должности судьи КСУ Александра Тупицкого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу ВС.

Верховный Суд продолжил рассмотрение дела по обжалованию указа Президента об отстранении Тупицкого от должности

Детали

Во вторник, 2 ноября, Кассационный административный суд в составе Верховного Суда продолжил рассмотрение дела  по иску Александра Тупицкого относительно обжалования Указа Президента Украины от 29 декабря 2020 года  “Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины” (об отстранении от должности судьи сроком на два месяца) с момента его принятия.

“Во время судебного заседания коллегия судей заслушала ходатайства представителя ответчика о приостановлении производства по делу до разрешения Конституционным Судом Украины дела по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности), в частности, Указа Президента Украины от 29 декабря 2020 года № 607/2020.

Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика, приостановил производство по делу № 9901/43/21 до вступления в законную силу решения Конституционного Суда Украины по делу № 1-4/2021(133/21) (речь идет о рассмотрении Конституционным судом обращения народных депутатов относительно соответствия нормам Основного закона указов главы государства об отстранении судьи КСУ – ред.)”, — сказано в сообщении.

Контекст 

19 октября Конституционный суд открыл производство по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины о соответствии Конституции указов Президента, которыми были отстранены от должностей судей КСУ Александр Тупицкий и Александр Касминин.

Президент Владимир Зеленский 27 марта упразднил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Он отметил, что документы отменены по результатам "аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО".

Оба уволенных судьи обжаловали указ Президента в Верховном Суде.

Следователи Государственного бюро расследований зарегистрировали производство о злоупотреблении властью судьями Кассационного административного суда Верховного Суда при вынесении решения о незаконности указа Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.

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