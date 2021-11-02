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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Верховний Суд продовжив розгляд справи щодо оскарження указу Президента про відсторонення Тупицького від посади

Київ • УНН

 • 13935 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду продовжив розгляд справи щодо оскарження Указу Президента України про відсторонення від посади судді КСУ Олександра Тупицького. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ВС.

Верховний Суд продовжив розгляд справи щодо оскарження указу Президента про відсторонення Тупицького від посади

Деталі

У вівторок, 2 листопада, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду продовжив розгляд справи за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження Указу Президента України від 29 грудня 2020 року  “Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України” (про відсторонення від посади судді строком на два місяці) з моменту його прийняття.

“Під час судового засідання колегія суддів заслухала клопотання представника відповідача про зупинення провадження у справі до вирішення Конституційним Судом України справи за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності), зокрема, Указу Президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020.

Верховний Суд задовольнив клопотання представника відповідача, зупинив провадження у справі № 9901/43/21 до набрання законної сили рішенням Конституційного Суду України у справі № 1-4/2021(133/21) ((мова йде про розгляд Конституційним судом звернення народних депутатів, щодо відповідності нормам Основного закону указів глави держави про відсторонення судді КСУ – ред.)”, — сказано у повідомленні.

Контекст 

19 жовтня Конституційний суд відкрив провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції указів Президента, якими було відсторонено з посад суддів КСУ Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ. Він зазначив, що документи скасовано за результатами "аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО".

Обидва звільнених судді оскаржили указ Президента у Верховному Суді.

Слідчі Державного бюро розслідувань зареєстрували провадження щодо зловживання владою суддями Касаційного адміністративного суду Верховного Суду при винесенні рішення про незаконність указу Президента України Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду.

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