Картину Ван Гога, созданную в сумасшедшем доме, купили за 81 млн долларов

"Картина "Вспаханное поле и пахарь" Ван Гога продана за 81 312 500 млн долларов исключительная цена для художника", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что что картина была выставлена ​​на продажу миллиардерами Нэнси Ли и Перри Р Басс.

Рекорд для картин Ван Гога был установлен в 1990 году. Тогда его полотно "Портрет доктора Гаше" (1890 год) ушло с молотка за 82,5 млн долларов.

Как сообщал УНН, музей "Лувр Абу-Даби" открыл свои двери для посетителей в Объединенных Арабских Эмиратах 11 ноября. В музее выставлено около 600 произведений искусства - как западного, так и восточного искусства.