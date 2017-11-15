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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 11513 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 27998 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 39714 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 46003 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 43126 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 90706 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98737 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Картину Ван Гога, созданную в сумасшедшем доме, купили за 81 млн долларов

Картину Ван Гога, созданную в сумасшедшем доме, купили за 81 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 25473 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Одна из картин голландского художника Винсента Ван Гога, которую он создал находясь на лечении в психиатрической больнице, была продана на аукционе за почти рекордную сумму 81,3 тысячи долларов, передает УНН со ссылкой на Twitter аукционного дома Christie's.

"Картина "Вспаханное поле и пахарь" Ван Гога продана за 81 312 500 млн долларов исключительная цена для художника", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что что картина была выставлена ​​на продажу миллиардерами Нэнси Ли и Перри Р Басс.

Рекорд для картин Ван Гога был установлен в 1990 году. Тогда его полотно "Портрет доктора Гаше" (1890 год) ушло с молотка за 82,5 млн долларов.

Как сообщал УНН, музей "Лувр Абу-Даби" открыл свои двери для посетителей в Объединенных Арабских Эмиратах 11 ноября. В музее выставлено около 600 произведений искусства - как западного, так и восточного искусства.

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