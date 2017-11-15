Картину Ван Гога, созданную в сумасшедшем доме, купили за 81 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Одна из картин голландского художника Винсента Ван Гога, которую он создал находясь на лечении в психиатрической больнице, была продана на аукционе за почти рекордную сумму 81,3 тысячи долларов, передает УНН со ссылкой на Twitter аукционного дома Christie's.
"Картина "Вспаханное поле и пахарь" Ван Гога продана за 81 312 500 млн долларов исключительная цена для художника", - говорится в сообщении.
Также добавляется, что что картина была выставлена на продажу миллиардерами Нэнси Ли и Перри Р Басс.
Рекорд для картин Ван Гога был установлен в 1990 году. Тогда его полотно "Портрет доктора Гаше" (1890 год) ушло с молотка за 82,5 млн долларов.
Как сообщал УНН, музей "Лувр Абу-Даби" открыл свои двери для посетителей в Объединенных Арабских Эмиратах 11 ноября. В музее выставлено около 600 произведений искусства - как западного, так и восточного искусства.