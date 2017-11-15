Картину Ван Гога, створену в божевільні, купили за 81 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Одна з картин голландського художника Вінсента Ван Гога, яку він створив перебуваючи на лікуванні у психіатричній лікарні, була продана на аукціоні за майже рекордну суму 81,3 тис. доларів, передає УНН з посиланням на Twitter аукціонного будинку Christie’s.
“Картина „Зоране поле і орач“ Ван Гога продана за 81 312 500 млн доларів виключна ціна для художника”, — йдеться у повідомленні.
Також додається, що що картина була виставлена на продаж мільярдерами Ненсі Лі та Перрі Р Басс.
Рекорд для картин Ван Гога був встановлений в 1990 році. Тоді його полотно "Портрет доктора Гаше" (1890 рік) пішло з молотка за 82,5 млн доларів.
Як повідомляв УНН, музей “Лувр Абу-Дабі” відкрив свої двері для відвідувачів у Об’єднаних Арабських Еміратах в суботу, 11 листопада. У музеї виставлено близько 600 творів мистецтва — як західного, так і східного.