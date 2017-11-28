Картины Кеннеди и Трампа выставили на аукцион в США
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В США аукционный дом Heritage выставил на торги картины, написанные Джоном Кеннеди и Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на New York Post.
Стоимость картины Кеннеди составляет 42 тысяч долларов. Она была написана в 1955 году, во время пребывания Кеннеди на посту сенатора штата Массачусетс. На полотне изображены дома, стоящие у воды, а также автограф самого автора.
Зато рисунок Трампа предварительно оценен в 75 тысяч долларов. На нем изображена линия небоскребов Манхэттена.
Отмечено, что ставки на произведение Кеннеди уже повышались вдвое, а на рисунок Трампа их пока не было.
Как сообщает издание, очерки Трампа уже не первый продаются за серьезную сумму. В частности, его рисунок с изображением линии небоскребов Нью-Йорка с Трамп-тауэр в центре был продан за 25 тысяч долларов в июле этого года.
Как сообщал УНН, в США обнародовали более 10 тыс. документов об убийстве Кеннеди