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Картини Кеннеді і Трампа виставили на аукціон в США

Картини Кеннеді і Трампа виставили на аукціон в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У США аукціонний дім Heritage виставив на торги картини, написані Джоном Кеннеді і Дональдом Трампом, передає УНН з посиланням на New York Post.

Вартість картини Кеннеді становить 42 тисяч доларів. Вона була написана у 1955 році, під час перебування Кеннеді на посту сенатора штату Массачусетс. На полотні зображені будинки, що стоять біля води, а також є автограф самого автора.

Натомість малюнок Трампа попередньо оцінений в 75 тисяч доларів. На ньому зображено лінію хмарочосів Манхеттена.

Зазначено, що ставки на твір Кеннеді уже підвищувались удвічі, а на малюнок Трампа їх поки що не було.

Як повідомляє видання, нариси Трампа вже не вперше продаються за серйозну суму. Зокрема, його малюнок з зображенням лінії хмарочосів Нью-Йорка з Трамп-тауер в центрі був проданий за 25 тисяч доларів у липні цього року.

Як повідомляв УНН, у США оприлюднили понад 10 тис. документів про вбивство Кеннеді

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