"Карпаты" в меньшинстве потерпели поражение от "Десны"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Львовские "Карпаты" на домашнем стадионе "Украина" приняли черниговскую "Десну" во встрече 16-го тура Украинской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.
Судьбу встречи решили два взятия ворот в первой половине баталии. На 27 минуте гол-шедевр оформил нападающий гостей Александр Филлипов после скидки от Безбородко - мяч отправился в дальний верхний угол ворот. Филлипов мог оформить дубль, но на его последующий удар среагировал кипер. Однако мяч от вратаря отлетел сразу на Сергея Старенького. Опытный полузащитник установил окончательные цифры на табло - 0:2.
Примечательно, что в начале второй части игры "львов" в меньшинстве оставил защитник Бородай.
Отметим, что львовский коллектив потерпел второе подряд поражение и с 16 очками находится на 9-й строчке. Зато "Десна" с 23 пунктами уже на 5-й ступени.
Напомним, украинец Лунин успешно дебютировал в Примере.