"Карпати" у меншості зазнали поразки від "Десни"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Львівські "Карпати" на домашньому стадіоні "Україна" прийняли чернігівську "Десну" у зустрічі 16 туру Української Прем'єр-ліги, передає кореспондент УНН.
Долю зустрічі вирішили два взяття воріт у першій половині баталії. На 27 хвилині гол-шедевр оформив нападник гостей Олександр Філліпов після скидки від Безбородька – м'яч відправився у дальній верхній кут воріт. Філліпов міг оформити дуль, але на його подальший удар зреагував кіпер. Проте м'яч від воротаря відлетів одразу на Сергія Старенького. Досвідчений півзахисник встановив остаточні цифри на табло – 0:2.
Примітно, що на початку другої частини гри "левів" у меншості залишив захисник Бородай.
Зауважимо, що львівський колектив зазнав другої поспіль поразки і з 16 очками знаходиться на 9-му рядку. Натомість "Десна" з 23 пунктами вже на 5-му щаблі.
Нагадаємо, українець Лунін успішно дебютував у Прімері.