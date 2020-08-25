"Карпаты" получили нового главного тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. КПФ "Карпаты" в сезоне, который уже на этой неделе стартует кубковыми матчами, будет тренировать Любомир Вовчук. Об этом сообщила пресс-служба клуба, передает УНН.
Контракт с экс-наставником карпатовской "молодежки" заключен сроком на один год, а с помощниками главный тренер определится в ближайшие дни.
Между тем коуч юниорской команды "зелено-белых" Роман Гнатив возглавил ФК "Карпаты" (Галич-Бурштын). В тренерский штаб 46-летнего специалиста, который с 19-летним воспитанниками клуба в сезоне 2018/2019 завоевал бронзу первенства Украины, перешли Богдан Стронцицкий и Александр Гринишин.
Заметим, что "Карпаты" в следующем сезоне будут выступать во Второй лиге Украины.