"Карпати" отримали нового головного тренера

Контракт з екснаставником карпатівської "молодіжки" укладено терміном на один рік, а з помічниками головний тренер визначиться найближчими днями.

Тим часом коуч юніорської команди "зелено-білих" Роман Гнатів очолив ФК "Карпати" (Галич-Бурштин). До тренерського штабу 46-річного фахівця, який з 19-річними вихованцями клубу у сезоні 2018/2019 здобув бронзу першості України, перейшли Богдан Стронціцький та Олександр Гринишин.

Зауважимо, що "Карпати" наступного сезону виступатимуть у Другій лізі України.