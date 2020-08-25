"Карпати" отримали нового головного тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. КПФ "Карпати" у сезоні, що вже цього тижня стартує кубковими матчами, тренуватиме Любомир Вовчук. Про це повідомила пресслужба клубу, передає УНН.
Контракт з екснаставником карпатівської "молодіжки" укладено терміном на один рік, а з помічниками головний тренер визначиться найближчими днями.
Тим часом коуч юніорської команди "зелено-білих" Роман Гнатів очолив ФК "Карпати" (Галич-Бурштин). До тренерського штабу 46-річного фахівця, який з 19-річними вихованцями клубу у сезоні 2018/2019 здобув бронзу першості України, перейшли Богдан Стронціцький та Олександр Гринишин.
Зауважимо, що "Карпати" наступного сезону виступатимуть у Другій лізі України.