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Карантинная Пасха: правоохранители начали дежурство возле 179 столичных храмов

Киев  •  УНН

 • 15613 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сотрудники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины начали обеспечивать публичную безопасность и порядок у 179 киевских храмов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника ГУНП в Киеве Александр Пивовар, задача правоохранителей не только обеспечить правопорядок, но и контролировать соблюдение верующими карантина.

"Перед тем, как заступить на службу, с личным составом проведены тщательные инструктажи. Правоохранители, в том числе и работники полиции диалога, будут активно проводить с гражданами превентивную работу с целью соблюдения ими правил противодействия распространению коронавируса. В случае необходимости полицейские, в соответствии с законодательством и в рамках служебных полномочий, будут привлекать правонарушителей к ответственности, в том числе и за нарушение санитарных запретов", - отметил он.

При этом в полиции призвали киевлян и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам, не нарушать порядок и закон и способствовать правоохранителям в выполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, из-за скопления людей в соборе в Днепре открыли производство.

Добавим, с 6 апреля в Украине усилены ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. За соблюдением правил карантина следит Национальная полиция и Национальная гвардия. За нарушение карантина предусмотрен штраф от 17 тыс. гривен до 34 тыс. гривен, а в случае нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний может наступить уголовная ответственность. В постановлении правительства сказано, что граждане, которые дважды нарушили условия самоизоляции, подлежат принудительной госпитализации.

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