Карантинний Великдень: правоохоронці почали чергування біля 179 столичних храмів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Співробітники структурних підрозділів столичної поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок біля 179 київських храмів. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Як повідомив тимчасово виконувач обов’язків начальника ГУНП у Києві Олександр Пивовар, завдання правоохоронців не лише забезпечити правопорядок, але й контролювати дотримання вірянами карантинних обмежень.
"Перед тим, як заступити на службу, із особовим складом проведені ретельні інструктажі. Правоохоронці, у тому числі й працівники поліції діалогу, активно проводитимуть із громадянами превентивну роботу з метою дотримання ними правил протидії поширенню коронавірусу. У разі необхідності поліцейські, відповідно до законодавства та у межах службових повноважень, притягатимуть правопорушників до відповідальності, у тому числі й за порушення протиепідемічних заборон", - зазначив він.
При цьому у поліції закликали киян та гостей столиці з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, не порушувати порядок й закон та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов’язків.
Нагадаємо, через скупчення людей у соборі в Дніпрі відкрили провадження.
Додамо, з 6 квітня в Україні посилені обмежувальні заходи для запобігання розповсюдженню коронавірусу. За дотриманням правил карантину стежить Національна поліція і Національна гвардія. За порушення карантину передбачений штраф від 17 тис. гривень до 34 тис. гривень, а в разі порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням може наступити кримінальна відповідальність. У постанові уряду сказано, що громадяни, які двічі порушили умови самоізоляції, підлягають примусовій госпіталізації.