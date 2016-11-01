Капитан сборной Украины К.Фесенко оформил дабл-дабл в матче чемпионата Италии

За 17 минут игрового времени капитан национальной сборной Украины оформил дабл-дабл, набрав 15 очков (6/11 двухочковых, 3/6 штрафных) и сделал 12 подборов (4 в атаке) при 1 блок-шоте.

Отметим, что "Авелино" с 4 победами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Напомним, что К.Фесенко стал одним из участников успешного преодоления квалификационного этапа к Евробаскету-2017.

Как сообщал УНН, центровой А.Лень провел результативную игру в сезоне НБА.