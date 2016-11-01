Капитан сборной Украины К.Фесенко оформил дабл-дабл в матче чемпионата Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Капитан сборной Украины Кирилл Фесенко помог "Авелино" победить "Брешию" в матче 5 тура итальянской Серии А - 92:79, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
За 17 минут игрового времени капитан национальной сборной Украины оформил дабл-дабл, набрав 15 очков (6/11 двухочковых, 3/6 штрафных) и сделал 12 подборов (4 в атаке) при 1 блок-шоте.
Отметим, что "Авелино" с 4 победами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Напомним, что К.Фесенко стал одним из участников успешного преодоления квалификационного этапа к Евробаскету-2017.
Как сообщал УНН, центровой А.Лень провел результативную игру в сезоне НБА.