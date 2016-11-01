Капітан збірної України К.Фесенко здійснив дабл-дабл у матчі чемпіонату Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Капітан збірної України Кирило Фесенко допоміг "Авеліно" перемогти "Брешию" в матчі 5 туру італійської Серії А - 92:79, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
За 17 хвилин ігрового часу капітан національної збірної України оформив дабл-дабл, набравши 15 очок (6/11 двоочкових, 3/6 штрафних) і зробив 12 підбирань (4 в атаці) при 1 блок-шоті.
Відзначимо, що "Авеліно" з 4 перемогами посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.
Нагадаємо, що К.Фесенко став одним із учасників успішного подолання кваліфікаційного етапу до Євробаскету-2017.
Як повідомляв УНН, центровий О.Лень провів найрезультативнішу гру в сезоні НБА.