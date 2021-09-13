Капитан "Динамо" назвал главной предстоящую игру Лиги чемпионов с "Бенфикой"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Центральный полузащитник и капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук принял участие в пресс-конференции накануне поединка с "Бенфикой" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
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Сидорчук в ожидании завтрашней игры, которая должна носить решающий характер несмотря на только стартовый тур турнира.
"Мирча Луческу нам не дает расслабиться, он постоянно повторяет, что победа может быть хорошей только тогда, когда за ней идет следующая победа. Все видели нашу группу и календарь и понимают, что это будет за игра - та, в которой нам нужно брать очки. Завтрашняя игра для нас самая главная в плане дальнейшей борьбы. Настройка у нас очень хорошая", - начал Сидорчук.
Кроме того, игрок заявил, что команда знает о слабых и сильных сторонах лиссабонцев.
"Последние два дня мы разбирали "Бенфику" и знаем все их сильные и слабые стороны. У них на каждой позиции есть сильные игроки. В обороне это Отаменди, в середине поля - Жоао Марио, в нападении сильный Пицци, Рафа Силва. Можно выделить полкоманды, не думаю, что в этом есть смысл. В целом, команда хорошая, постараемся нивелировать их сильные стороны и сыграть на слабых", - добавил полузащитник.
Дополнение
Завтра в 22:00 "Динамо" примет "Бенфику" на НСК "Олимпийский".