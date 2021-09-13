Капітан "Динамо" назвав найголовнішою майбутню гру Ліги чемпіонів із "Бенфікою"

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Сидорчук в очікуванні завтрашньої гри, яка має носити вирішальний характер попри лише стартовий тур турніру.

"Мірча Луческу нам не дає розслабитися, він постійно повторює, що перемога може бути хорошою лише тоді, коли за нею йде наступна перемога. Всі бачили нашу групу і календар і розуміють, що це буде за гра - та, в якій нам потрібно брати очки. Завтрашня гра для нас найголовніша в плані подальшої боротьби. Налаштування у нас дуже хороше", - розпочав Сидорчук.

Крім того, гравець заявив, що команда знає про слабкі та сильні сторони лісабонців.

"Останні два дні ми розбирали "Бенфіку" і знаємо всі їхні сильні і слабкі сторони. У них на кожній позиції є сильні гравці. В обороні це Отаменді, в середині поля - Жоао Маріо, в нападі сильний Піцці, Рафа Сілва. Можна виділити півкоманди, не думаю, що в цьому є сенс. В цілому, команда хороша, постараємося нівелювати їхні сильні сторони і зіграти на слабких", - додав півзахисник.

Доповнення

Завтра о 22:00 "Динамо" прийматиме "Бенфіку" на НСК "Олімпійський".