Канадский спортсмен на Олимпиаде угнал автомобиль и водил в пьяном виде
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Канадского атлета на Олимпиаде задержали за угон автомобиля и вождение в пьяном виде. Об этом в Twitter сообщила журналистка CBC Сьюзен Ормистон, передает УНН.
“Канадский атлет и его менеджер в Пхенчхане были арестованы за угон автомобиля и вождение в пьяном виде. Полицейские не сообщают имени спортсмена. Они сели в автомобиль и поехали в олимпийский городок”, — сообщила Ормистон.
Олимпийский комитет Канады разместил заявление по поводу этого инцидента, в котором, в частности приводятся извинения фристайлиста Дэвида Дункана за содеянное.
Напомним, Международный олимпийский комитет завтра примет решение о том, можно ли будет российским спортсменам пронести национальный флаг на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.