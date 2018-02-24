Канадський спортсмен на Олімпіаді викрав автомобіль і керував у нетверезому стані

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Канадського атлета на Олімпіаді затримали за викрадення автомобіля і водіння у п'яному вигляді. Про це в Twitter повідомила журналістка CBC Сьюзен Ормістон, передає УНН.

“Канадський атлет і його менеджер в Пхьончхані були заарештовані за викрадення автомобіля і водіння у п’яному вигляді. Поліцейські не повідомляють імені спортсмена. Вони сіли в автомобіль і поїхали в олімпійське містечко”, — повідомила С.Ормістон.

Олімпійський комітет Канади розмістив заяву з приводу цього інциденту, в якому, зокрема наводяться вибачення фристайліста Девіда Дункана за скоєне.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет завтра прийме рішення про те, чи можна буде російським спортсменам пронести національний прапор на церемонії закриття зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані.

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