Канада ввела санкции против 30 граждан РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Правительство Канады соответствии с новым законом "За справедливость в отношении жертв коррумпированных иностранных официальных лиц" ввел санкции против 52 граждан различных стран, в том числе 30 граждан РФ, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Министрерства иностранных дел Канады.
"Санкции касаются лиц, которые по мнению правительства Канады, несут ответственность за грубые нарушения международно признанных прав человека или актов значительной коррупции. Кроме того, соответствующие санкции будут применяться к соучастникам таких лиц", - говорится в сообщении МИД Канады.
Активы и счета лиц, попавших в "список", будут заморожены именно в пределах Канады и им будет запрещен въезд в страну в соответствии с законом о миграции и защите беженцев.
В МИД Канады отметили, что власти уже длительное время "выражают глубокую обеспокоенность по поводу дела Сергея Магнитского, в частности того, что именно это дело отражает состояние российской системы правосудия и верховенства права".
Среди граждан РФ в списке санкций оказались глава следственного комитета Александр Бастрыкин, бывший начальник следственного комитета при МВД РФ Алексей Аничин, а также судья Сергей Подопригора, который постановил арестовать Сергея Магнитского в 2008 году.
Как сообщал УНН, американское министерство финансов сообщило о введении новых санкций против ряда российских чиновников, в частности, из Чечни.