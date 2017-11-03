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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 44228 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 110898 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101459 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104320 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103634 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 88239 просмотра

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Канада ввела санкции против 30 граждан РФ

Канада ввела санкции против 30 граждан РФ

Киев  •  УНН

 • 8205 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Правительство Канады соответствии с новым законом "За справедливость в отношении жертв коррумпированных иностранных официальных лиц" ввел санкции против 52 граждан различных стран, в том числе 30 граждан РФ, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Министрерства иностранных дел Канады.

"Санкции касаются лиц, которые по мнению правительства Канады, несут ответственность за грубые нарушения международно признанных прав человека или актов значительной коррупции. Кроме того, соответствующие санкции будут применяться к соучастникам таких лиц", - говорится в сообщении МИД Канады.

Активы и счета лиц, попавших в "список", будут заморожены именно в пределах Канады и им будет запрещен въезд в страну в соответствии с законом о миграции и защите беженцев.

В МИД Канады отметили, что власти уже длительное время "выражают глубокую обеспокоенность по поводу дела Сергея Магнитского, в частности того, что именно это дело отражает состояние российской системы правосудия и верховенства права".

Среди граждан РФ в списке санкций оказались глава следственного комитета Александр Бастрыкин, бывший начальник следственного комитета при МВД РФ Алексей Аничин, а также судья Сергей Подопригора, который постановил арестовать Сергея Магнитского в 2008 году.

Как сообщал УНН, американское министерство финансов сообщило о введении новых санкций против ряда российских чиновников, в частности, из Чечни.

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