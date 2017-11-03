Канада ввела санкції проти 30 громадян РФ

"Санкції стосуються осіб, які на думку уряду Канади, несуть відповідальність за грубі порушення міжнародно визнаних прав людини або актів значної корупції. Крім того, відповідні санкції будуть застосовуватися до співучасників таких осіб", - йдеться у повідомленні МЗС Канади.

Активи та рахунки осіб, які потрапили до "списку" будуть заморожені саме у межах Канади та їм буде заборонний в’їзд до країни відповідно до закону про міграцію та захист біженців.

У МЗС Канади зазначили, що влада вже тривалий час "висловлює глибоку стурбованість з приводу справи Сергія Магнітського, зокрема того, що саме ця справа відображає стан російської системи правосуддя та верховенства права".

Серед громадян РФ у списку санкцій опинились голова слідчого комітету Олександр Бастрикін, колишній начальник слідчого комітету при МВС РФ Олексій Аничин, а також суддя Сергій Підопригора, який постановив заарештувати Сергія Магнітського в 2008 році.

Як повідомляв УНН, американське міністерство фінансів повідомило про введення нових санкцій проти низки російських чиновників, зокрема, з Чечні.