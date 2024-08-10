Канада ввела санкции против беларуси: в списке есть сын лукашенко
Киев • УНН
Канада ввела санкции против 10 физических и 6 юридических лиц беларуси, включая сына лукашенко. В список попали судьи, руководители военного производства и компании оборонно-промышленного сектора.
Канада 9 августа ввела санкции против десяти физических лиц и шести юридических лиц беларуси. В список попал сын самопровозглашенного президента страны александра лукашенко - николай. Об этом говорится на правительственном сайте Канады, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в перечень попали белорусские судьи, которые выносили приговоры противниками режима александра лукашенко, а также лица, которые управляют военным производством в республике в координации с рф, и компании оборонно-промышленного сектора и тому подобное.
В частности, речь идет о сыне лукашенко николае, судьях юлии блинюк, виталии синиле, ирине прадун, валентине новиковой, а также минском электротехническом заводе, конструкторском бюро "дисплей", минском научно-исследовательском институте приборостроения, "планаре", "гомсельмаше" и других.
Напомним
Совет ЕС принял санкции против 28 человек за нарушение прав человека в беларуси. Ограничения касаются представителей силовых структур, судебной системы и государственных СМИ.