Канада ввела санкции против беларуси: в списке есть сын лукашенко

Канада 9 августа ввела санкции против десяти физических лиц и шести юридических лиц беларуси. В список попал сын самопровозглашенного президента страны александра лукашенко - николай. Об этом говорится на правительственном сайте Канады, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в перечень попали белорусские судьи, которые выносили приговоры противниками режима александра лукашенко, а также лица, которые управляют военным производством в республике в координации с рф, и компании оборонно-промышленного сектора и тому подобное.

В частности, речь идет о сыне лукашенко николае, судьях юлии блинюк, виталии синиле, ирине прадун, валентине новиковой, а также минском электротехническом заводе, конструкторском бюро "дисплей", минском научно-исследовательском институте приборостроения, "планаре", "гомсельмаше" и других.

Напомним

Совет ЕС принял санкции против 28 человек за нарушение прав человека в беларуси. Ограничения касаются представителей силовых структур, судебной системы и государственных СМИ.