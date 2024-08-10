Канада ввела санкции против беларуси: в списке есть сын лукашенко

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
За 4 дня враг сбросил на Сумщину 154 авиабомбы

За 4 дня враг сбросил на Сумщину 154 авиабомбы

  •  41881 просмотра
Усиление украинской системы ПВО: Зеленский рассказал о решении Ставки

Усиление украинской системы ПВО: Зеленский рассказал о решении Ставки

  •  34928 просмотра
Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

  •  36739 просмотра
Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов

Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов

  •  38335 просмотра
"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

  •  38062 просмотра
публикации
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  158535 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  161958 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  167155 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

8 августа 2024, 13:46  •  170222 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

8 августа 2024, 12:50  •  170484 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять невероятных вестернов прошлого века, что посмотреть в выходные

Пять невероятных вестернов прошлого века, что посмотреть в выходные

  •  10420 просмотра
Ведущая Юлия Зорий во Всемирный день кошек показала своих домашних любимцев - котов Хаймарса и Соломона

Ведущая Юлия Зорий во Всемирный день кошек показала своих домашних любимцев - котов Хаймарса и Соломона

  •  104753 просмотра
9 августа: Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира

9 августа: Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира

  •  109099 просмотра
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

8 августа 2024, 03:07  •  124829 просмотра
Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

7 августа 2024, 16:37  •  111939 просмотра
Актуальное
Канада ввела санкции против беларуси: в списке есть сын лукашенко

Канада ввела санкции против беларуси: в списке есть сын лукашенко

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 22:01  •  1257 просмотра

Read in English

Канада ввела санкции против 10 физических и 6 юридических лиц беларуси, включая сына лукашенко. В список попали судьи, руководители военного производства и компании оборонно-промышленного сектора.

Канада 9 августа ввела санкции против десяти физических лиц и шести юридических лиц беларуси. В список попал сын самопровозглашенного президента страны александра лукашенко - николай. Об этом говорится на правительственном сайте Канады, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в перечень попали белорусские судьи, которые выносили приговоры противниками режима александра лукашенко, а также лица, которые управляют военным производством в республике в координации с рф, и компании оборонно-промышленного сектора и тому подобное.

В частности, речь идет о сыне лукашенко николае, судьях юлии блинюк, виталии синиле, ирине прадун, валентине новиковой, а также минском электротехническом заводе, конструкторском бюро "дисплей", минском научно-исследовательском институте приборостроения, "планаре", "гомсельмаше" и других.

Напомним

Совет ЕС принял санкции против 28 человек за нарушение прав человека в беларуси. Ограничения касаются представителей силовых структур, судебной системы и государственных СМИ.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kanadaКанада
Эксклюзив
Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины
  •  85599 просмотра

Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках
  •  107253 просмотра

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках

Эксклюзив
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
  •  118328 просмотра

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Эксклюзив
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
  •  112139 просмотра

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе
8 августа 2024, 18:05  •  113031 просмотра

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады
8 августа 2024, 17:49  •  103533 просмотра

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады

Эксклюзив
Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"
8 августа 2024, 15:36  •  103563 просмотра

Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"

Эксклюзив
Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений
8 августа 2024, 13:51  •  86994 просмотра

Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений

Эксклюзив
Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов
8 августа 2024, 13:05  •  65031 просмотра

Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов

Эксклюзив
Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК
8 августа 2024, 12:39  •  54515 просмотра

Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК

Популярные

"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

  •  38062 просмотра
Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов

Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов

  •  38335 просмотра
Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

  •  36739 просмотра
Усиление украинской системы ПВО: Зеленский рассказал о решении Ставки

Усиление украинской системы ПВО: Зеленский рассказал о решении Ставки

  •  34928 просмотра
За 4 дня враг сбросил на Сумщину 154 авиабомбы

За 4 дня враг сбросил на Сумщину 154 авиабомбы

  •  41881 просмотра

Публикации

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  158535 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  161958 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  167155 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

8 августа 2024, 13:46  •  170222 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

8 августа 2024, 12:50  •  170484 просмотра

Война

На фронте произошло 70 боевых столкновений, больше всего зафиксировали на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 70 боевых столкновений, больше всего зафиксировали на Покровском направлении - Генштаб

  •  9618 просмотра
Войска рф за день 20 раз ударили по Сумщине: зафиксировано 65 взрывов

Войска рф за день 20 раз ударили по Сумщине: зафиксировано 65 взрывов

  •  17205 просмотра
Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

  •  24843 просмотра
В Никополе из-за попадания дрона-камикадзе пострадал ребенок

В Никополе из-за попадания дрона-камикадзе пострадал ребенок

  •  21576 просмотра
В ряде населенных пунктов Донецкой области с 12 августа будет действовать "длинный комендантский час": что надо знать

В ряде населенных пунктов Донецкой области с 12 августа будет действовать "длинный комендантский час": что надо знать

  •  28931 просмотра

политика

Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

  •  24843 просмотра
"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

  •  38018 просмотра
Экс-замглавы Офиса Президента прокомментировал отчет НАБУ и сообщил, какие активы успели приобрести детективы бюро и прокуроры САП

Экс-замглавы Офиса Президента прокомментировал отчет НАБУ и сообщил, какие активы успели приобрести детективы бюро и прокуроры САП

  •  29027 просмотра
Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов

Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов

  •  38283 просмотра
ПВО, бронетранспортеры и РЭБ: Литва анонсировала новый пакет помощи для Украины

ПВО, бронетранспортеры и РЭБ: Литва анонсировала новый пакет помощи для Украины

  •  32388 просмотра

Война

На фронте произошло 70 боевых столкновений, больше всего зафиксировали на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 70 боевых столкновений, больше всего зафиксировали на Покровском направлении - Генштаб

  •  9618 просмотра
Войска рф за день 20 раз ударили по Сумщине: зафиксировано 65 взрывов

Войска рф за день 20 раз ударили по Сумщине: зафиксировано 65 взрывов

  •  17205 просмотра
Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

  •  24843 просмотра
В Никополе из-за попадания дрона-камикадзе пострадал ребенок

В Никополе из-за попадания дрона-камикадзе пострадал ребенок

  •  21576 просмотра
В ряде населенных пунктов Донецкой области с 12 августа будет действовать "длинный комендантский час": что надо знать

В ряде населенных пунктов Донецкой области с 12 августа будет действовать "длинный комендантский час": что надо знать

  •  28931 просмотра

политика

Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

  •  24843 просмотра
"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

  •  38018 просмотра
Экс-замглавы Офиса Президента прокомментировал отчет НАБУ и сообщил, какие активы успели приобрести детективы бюро и прокуроры САП

Экс-замглавы Офиса Президента прокомментировал отчет НАБУ и сообщил, какие активы успели приобрести детективы бюро и прокуроры САП

  •  29027 просмотра
Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов

Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов

  •  38283 просмотра
ПВО, бронетранспортеры и РЭБ: Литва анонсировала новый пакет помощи для Украины

ПВО, бронетранспортеры и РЭБ: Литва анонсировала новый пакет помощи для Украины

  •  32388 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  126387 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  129128 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  141479 просмотра

Экономика

Коломойскому изменили подозрение: добавлены новые детали о финансовых преступлениях

Коломойскому изменили подозрение: добавлены новые детали о финансовых преступлениях

  •  19754 просмотра
Внешняя торговля Украины ушла в минус на 16,5 миллиарда долларов

Внешняя торговля Украины ушла в минус на 16,5 миллиарда долларов

  •  20941 просмотра
Более 30 часов в самолете, 7 встреч и 5 соглашений: в МИД подвели итоги Африканское турне Кулебы

Более 30 часов в самолете, 7 встреч и 5 соглашений: в МИД подвели итоги Африканское турне Кулебы

  •  25801 просмотра
Потребительские цены в июле этого года не изменились по сравнению с июнем - Госстат

Потребительские цены в июле этого года не изменились по сравнению с июнем - Госстат

  •  22773 просмотра
Глава АРМА Дума пытается переложить ответственность за провал с продажей яхты медведчука на ОГП

Глава АРМА Дума пытается переложить ответственность за провал с продажей яхты медведчука на ОГП

  •  26567 просмотра

Киев

25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

  •  22481 просмотра
Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат

Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат

  •  20878 просмотра
В Киеве женщина хотела спрыгнуть с моста: ее спасли и передали медикам

В Киеве женщина хотела спрыгнуть с моста: ее спасли и передали медикам

  •  18798 просмотра
В Киеве в ближайший час ожидается гроза

В Киеве в ближайший час ожидается гроза

  •  19798 просмотра
Новые сервисы и интерфейс: приложение "Киев Цифровой" обновили до версии 3.0

Новые сервисы и интерфейс: приложение "Киев Цифровой" обновили до версии 3.0

  •  19812 просмотра