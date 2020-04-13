Канада отложила анализ самописцев сбитого в Иране украинского Boeing из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Стремительное распространение коронавируса SARS-CoV-2 в мире сказалось на раследовании крушения украинского пассажирского "Боинга" под Тегераном. Канада и еще несколько стран, граждане которых погибли в результате катастрофы, попросили Иран перенести на более поздний срок расшифровку бортовых самописцев авиалайнера. Это решение вызвано ограничениями, введенными для борьбы с инфекцией и затрудняющими приезд специалистов, заявил совет Канады по безопасности на транспорте в воскресенье, 12 апреля, передает УНН со ссылкой на DW.
Иран несколькими днями ранее связался с заинтересованными сторонами, чтобы узнать, когда в страну прибудут специалисты, способные помочь расшифровать данные “черных ящиков”. В ответ на запрос Канада заверила Исламскую Республику что “с нетерпением ожидает скачивания и расшифровки данных”. Однако при этом необходимо присутствие экспертов из нескольких стран, поэтому расшифровку следует отложить, пока не появятся достаточные условия для безопасного путешествия, подчеркнула канадская сторона.
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Самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все они погибли, в том числе и 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ. Впоследствии в Иране подтвердили, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами.