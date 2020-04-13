Канада отложила анализ самописцев сбитого в Иране украинского Boeing из-за коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 123 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 17551 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 37582 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 41505 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 59347 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 69121 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100588 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105195 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130454 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130157 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 104873 просмотра
Актуальное
Канада отложила анализ самописцев сбитого в Иране украинского Boeing из-за коронавируса

Канада отложила анализ самописцев сбитого в Иране украинского Boeing из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 15581 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Стремительное распространение коронавируса SARS-CoV-2 в мире сказалось на раследовании крушения украинского пассажирского "Боинга" под Тегераном. Канада и еще несколько стран, граждане которых погибли в результате катастрофы, попросили Иран перенести на более поздний срок расшифровку бортовых самописцев авиалайнера. Это решение вызвано ограничениями, введенными для борьбы с инфекцией и затрудняющими приезд специалистов, заявил совет Канады по безопасности на транспорте в воскресенье, 12 апреля, передает УНН со ссылкой на DW.

Иран несколькими днями ранее связался с заинтересованными сторонами, чтобы узнать, когда в страну прибудут специалисты, способные помочь расшифровать данные “черных ящиков”. В ответ на запрос Канада заверила Исламскую Республику что “с нетерпением ожидает скачивания и расшифровки данных”. Однако при этом необходимо присутствие экспертов из нескольких стран, поэтому расшифровку следует отложить, пока не появятся достаточные условия для безопасного путешествия, подчеркнула канадская сторона.

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Самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все они погибли, в том числе и 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ. Впоследствии в Иране подтвердили, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами.

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