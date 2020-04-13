Канада отложила анализ самописцев сбитого в Иране украинского Boeing из-за коронавируса

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Стремительное распространение коронавируса SARS-CoV-2 в мире сказалось на раследовании крушения украинского пассажирского "Боинга" под Тегераном. Канада и еще несколько стран, граждане которых погибли в результате катастрофы, попросили Иран перенести на более поздний срок расшифровку бортовых самописцев авиалайнера. Это решение вызвано ограничениями, введенными для борьбы с инфекцией и затрудняющими приезд специалистов, заявил совет Канады по безопасности на транспорте в воскресенье, 12 апреля, передает УНН со ссылкой на DW.