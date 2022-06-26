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Актуальное
Канада направила в Балтийское море два военных корабля

Канада направила в Балтийское море два военных корабля

Киев • УНН

 • 206093 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Канада в воскресенье направила два военных корабля в Балтийское море и Северную Атлантику, присоединившись к парам уже находящихся в регионе фрегатов для усиления восточного фланга НАТО в ответ на вторжение россии в Украину. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Канадские корабли (HMCS) «Кингстон» и «Саммерсайд» отправились в четырехмесячное плавание в рамках «контролируемых мероприятий в Центральной и Восточной Европе», начатых в 2014 году после аннексии Крыма Москвой говорится в заявлении ВМС Канады.

В течение октября корабли будут участвовать в морских учениях по разминированию и поддерживать «высокую готовность», что позволит им «быстро и эффективно реагировать на поддержку любых операций НАТО», добавили там.

HMCS Halifax и Montreal должны вернуться в порт в июле после так называемой операции Reassurance, которая является крупнейшим развертыванием Канады за рубежом.

В миссию также входят около 700 канадских военнослужащих в Латвии с артиллерийскими средствами и средствами радиоэлектронной борьбы, а также несколько военных самолетов.

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