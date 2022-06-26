Канада направила до Балтійського моря два військові кораблі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Канада в неділю направила два військові кораблі в Балтійське море і Північну Атлантику, приєднавшись до пари фрегатів, які вже знаходяться в регіоні, для посилення східного флангу НАТО у відповідь на вторгнення росії в Україну. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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Канадські кораблі (HMCS) «Кінгстон» і «Саммерсайд» вирушили у чотиримісячне плавання в рамках «контрольованих заходів у Центральній та Східній Європі», розпочатих у 2014 році після анексії Криму Москвою, йдеться у заяві ВМС Канади.
Протягом жовтня кораблі братимуть участь у морських навчаннях з розмінування та підтримуватимуть «високу готовність», що дозволить їм «швидко та ефективно реагувати на підтримку будь-яких операцій НАТО», додали там.
HMCS Halifax і Montreal мають повернутися до порту у липні після так званої операції Reassurance, яка наразі є найбільшим розгортанням Канади за кордоном.
До складу місії також входять близько 700 канадських військовослужбовців у Латвії з артилерійськими засобами та засобами радіоелектронної боротьби, а також кілька військових літаків.