Кампания по отвлечению от фактов хищения средств у американских инвесторов: в "Грейн Инвест Украина" опровергли обвинения в адрес своего бенефициара

В компании "Грейн Инвест Украина" отвергли обвинения в адрес их бенефициара Важи Джаши, которые в последнее время распространяются в СМИ. В "Грейн Инвест Украина" считают, что распространяемая неправдивая информация, в частности о том, что у Джаши есть бизнес в рф, не более чем часть кампании по отвлечению внимания от вопиющих фактов хищения денежных средств украинскими "бизнесменами" у американских инвесторов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление, распространенное компанией от имени ее директора Андрея Науменко.

"Основной целью информационной атаки как на компанию "Грейн Инвест Украина" как части "ARAGVI HI LTD", так и на г-на Важа Джаши является попытка отвлечения внимания от вопиющих фактов хищения денежных средств у американских инвестиционных компаний "Argentem Creek Partners" и "Innovatus Capital Partners" рядом недобросовестных украинских "бизнесменов", что было установлено украинским, международными судами, в том числе и в европейских странах", - говорится в заявлении.

В компании прояснили ситуацию с происхождением капитала, а также касательно гражданства ее бенефициара и якобы видения им бизнеса в рф.

"С целью предоставления объективной информации компания "Грейн Инвест Украина" информирует о следующем:

1. Бенефициаром компании "Грейн Инвест Украина" является компания со 100% американским капиталом "Aragvi Holding", а также гражданин США Важа Джаши.

2. Важа Джаши – грузин по национальности, который родился в СССР, в школьном возрасте переехал в США, он владеет русским, английским, грузинским и арабским языками. Образование Важа Джаши поучал в МГУ, Каирском университете, а также в университете штата Индиана в США (там же получил степень МВА)", - говорится в заявлении директора "Грейн Инвест Украина".

Указывается, что Важа Джаши является гражданином США с 1999 года, но и не скрывает наличие гражданства других стран. Его компании успешно работают в США, Украине, Молдове, Румынии и Сербии.

"Ни одной компании на территории россии им никогда не создавалось и коммерческой и политической деятельности никогда не велось, Г-н Джаши никогда не являлся плательщиком налогов в рф", - подчеркнули в "Грейн Инвест Украина".

В Украине холдинг Важи Джаши представлен предприятием Ренийский Элеватор. В заявлении указывается на тот факт, что с начала полномасштабной агрессии в Украине терминал неоднократно подвергался атакам со стороны россии, несмотря на это предприятие работает, восстанавливает разрушения и выделяет значительные финансовые средства на закупку средств ПВО в Измаильском районе.

Основной целью деятельности компании "Грейн Инвест Украина" является:

- полноценное восстановление возможности работы на причалах Одесского порта (которая сейчас по вине бывших операторов полностью парализована;

- создание новых рабочих мест и наполнение бюджета Украины;

- увеличение возможности работы Зернового коридора, который является важнейшим международным и гуманитарным проектом.

"Деятельность компании "ARAGVI HI LTD" и ее дочерней компании "Грейн Инвест Украина" всегда была и будет прозрачна, и законна, поэтому мы готовы предоставить более детальную информацию по всем вопросам, которые могут интересовать журналистов и общественность", - говорится в заявлении.