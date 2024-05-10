Кампанія з відволікання від фактів розкрадання коштів у американських інвесторів: у "Грейн Інвест Україна" спростували звинувачення на адресу свого бенефіціара

У компанії "Грейн Інвест Україна" відкинули звинувачення на адресу їхнього бенефіціара Важі Джаші, які останнім часом поширюються у ЗМІ. У "Грейн Інвест Україна" вважають, що поширювана неправдива інформація, зокрема про те, що у Джаші є бізнес у росії, є не більш ніж частиною кампанії з відволікання уваги від кричущих фактів розкрадання грошових коштів українськими "бізнесменами" в американських інвесторів. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву, поширену компанією від імені її директора Андрія Науменка.

"Основною метою інформаційної атаки як на компанію "Грейн Інвест Україна" як частини "ARAGVI HI LTD", так і на пана Важа Джаші є спроба відволікання уваги від кричущих фактів розкрадання грошових коштів в американських інвестиційних компаній "Argentem Creek Partners" та "Innovatus Capital Partners" низкою несумлінних українських "бізнесменів", що було встановлено українськими, міжнародними судами, зокрема й у європейських країнах", - йдеться в заяві.

У компанії прояснили ситуацію з походженням капіталу, а також щодо громадянства її бенефіціара і нібито бачення ним бізнесу в рф.

"З метою надання об'єктивної інформації компанія "Грейн Інвест Україна" інформує про таке:

1 Бенефіціаром компанії "Грейн Інвест Україна" є компанія зі 100% американським капіталом "Aragvi Holding", а також громадянин США Важа Джаші.

2. Важа Джаші - грузин за національністю, який народився в СРСР, у шкільному віці переїхав до США, він володіє російською, англійською, грузинською та арабською мовами. Освіту Важа Джаші навчався в МДУ, Каїрському університеті, а також в університеті штату Індіана в США (там же здобув ступінь МВА)", - ідеться в заяві директора "Грейн Інвест Україна".

Зазначається, що Важа Джаші є громадянином США з 1999 року, але й не приховує наявність громадянства інших країн. Його компанії успішно працюють у США, Україні, Молдові, Румунії та Сербії.

"Жодної компанії на території росії він ніколи не створював, і комерційної та політичної діяльності ніколи не вів, пан Джаші ніколи не був платником податків у рф", - наголосили в "Грейн Інвест Україна".

В Україні холдинг Важи Джаші представлений підприємством Ренійський Елеватор. У заяві вказується на той факт, що від початку повномасштабної агресії в Україні термінал неодноразово зазнавав атак з боку росії, незважаючи на це підприємство працює, відновлює руйнування і виділяє значні фінансові кошти на закупівлю засобів ППО в Ізмаїльському районі.

Основною метою діяльності компанії "Грейн Інвест Україна" є:

- повноцінне відновлення можливості роботи на причалах Одеського порту (яка зараз з вини колишніх операторів повністю паралізована);

- створення нових робочих місць і наповнення бюджету України;

- збільшення можливості роботи Зернового коридору, який є найважливішим міжнародним і гуманітарним проєктом.

"Діяльність компанії "ARAGVI HI LTD" та її дочірньої компанії "Грейн Інвест Україна" завжди була і буде прозора, і законна, тому ми готові надати детальнішу інформацію з усіх питань, що можуть цікавити журналістів і громадськість", - ідеться в заяві.