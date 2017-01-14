Кампания Д.Трампа нарушает права человека - Human Rights Watch
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала кампанию избранного президента США Дональда Трампа противоречащей основному обязательству Соединенных Штатов в области прав человека, передает УНН.
Об этом говорится в докладе Human Rights Watch.
"Избрание Дональда Трампа в качестве президента увенчало кампанию, отмеченную женоненавистничеством, ксенофобией и расизмом. Кампания Трампа включала в себя депортации миллионов нелегальных мигрантов, изменение закона США о разрешении на пытки подозреваемых в терроризме ", - говорится в сообщении.
Кроме того отмечается, что избранный президент также пообещал отменить закон о предоставлении медицинской помощи незастрахованным американцам.