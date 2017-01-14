Кампанія Д.Трампа порушує права людини — Human Rights Watch
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch назвала кампанію обраного президента США Дональда Трампа такою, що суперечить основним зобов’язанням Сполучених Штатів в області прав людини, передає УНН.
Про це йдеться в доповіді Human Rights Watch.
“Обрання Дональда Трампа в якості президента увінчало кампанію, відзначену женоненависництвом, ксенофобією і расизмом. Кампанія Трампа включала в себе депортацію мільйонів нелегальних мігрантів, зміну закону США щодо дозволу на тортури підозрюваних в тероризмі”, — йдеться у повідомленні.
Крім того зазначається, що обраний президент також пообіцяв скасувати закон щодо надання медичної допомоги незастрахованим американцям.