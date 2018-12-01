Камерун лишили права на проведение Кубка Африканских наций-2019

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80649 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102555 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137357 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135537 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132025 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126312 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164068 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117940 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141525 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145341 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Камерун лишили права на проведение Кубка Африканских наций-2019

Камерун лишили права на проведение Кубка Африканских наций-2019

Киев  •  УНН

 • 9266 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Конфедерация футбола Африки отменила решение о проведении финальной части континентального первенства 2019 году в Камеруне, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Африканской конфедерации футбола (CAF).

Причинами данного решения называется значительная задержка при строительстве объектов для турнира. Также Африканская конфедерация футбола обеспокоена напряжением в стране из англоязычных сепаратистов на юго-западе и северо-западе страны.

Все желающие на замену Камеруна в ранге страны-хозяйки престижных соревнований должны подать заявки до конца декабря.

Примечательно, что в 2019 Кубок африканских наций будет впервые проведен в июне и июле вместо февраля, и впервые в нем примут участие 24 сборные, а не 16, как раньше.

Украинские Национальные Новости

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