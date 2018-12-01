Камерун лишили права на проведение Кубка Африканских наций-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Конфедерация футбола Африки отменила решение о проведении финальной части континентального первенства 2019 году в Камеруне, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Африканской конфедерации футбола (CAF).
Причинами данного решения называется значительная задержка при строительстве объектов для турнира. Также Африканская конфедерация футбола обеспокоена напряжением в стране из англоязычных сепаратистов на юго-западе и северо-западе страны.
Все желающие на замену Камеруна в ранге страны-хозяйки престижных соревнований должны подать заявки до конца декабря.
Примечательно, что в 2019 Кубок африканских наций будет впервые проведен в июне и июле вместо февраля, и впервые в нем примут участие 24 сборные, а не 16, как раньше.