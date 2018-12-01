Камерун позбавили права на проведення Кубку Африканських націй-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Конфедерація футболу Африки скасувала рішення стосовно проведення фінальної частини континентальної першості 2019 року в Камеруні, інформує УНН з посиланням на прес-службу Африканської конфедерації футболу (CAF).
Причинами даного рішення називається значна затримка при будівництві об'єктів для турніру. Також Африканська конфедерація футболу стурбована напругою в країні через англомовних сепаратистів на південному заході та північному заході країни.
Усі бажаючі на заміну Камеруну в ранзі країни-господарки престижних змагань мають подати заявки до кінця грудня.
Примітно, що у 2019 Кубок африканських націй буде вперше проведений в червні і липні замість лютого, і вперше в ньому візьмуть участь 24 збірні, а не 16, як раніше.