Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США от демократов

Вице-президент США Камала Харрис стала официальным кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства. Об этом она объявила во время выступления на митинге своих сторонников в Филадельфии. Выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года, пишет АР, передает УНН.

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"Я стою перед вами сегодня, чтобы с гордостью объявить, что сейчас я официально являюсь кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов. Итак, теперь нам придется что-то сделать. Нам нужно отправиться на всеобщие выборы и победить на них", - сказала кандидат в президенты США.

На митинге в Филадельфии также был избран госпожой Харрис кандидат на должность вице-президента губернатор Миннесоты Тим Уолз. Он выразил благодарность Камале Харрис за "доверие, которое ему оказали". В ответ кандидат в президенты США пообещала управлять страной на благо всех американцев.

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