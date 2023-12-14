Какао, конфеты и испанские деревья: Одесская обладминистрация отменила тендеров на 170 млн грн

Вчера, 13 декабря, состоялось очередное заседание рабочей группы "Прозрачность и подотчетность", в ходе которого была рассмотрена очередная партия нелепых тендеров. В общем, рабочая группа при ОВА уже отменила тендеров на 169 млн грн. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Более 169 млн гривен - именно такую сумму громады Одесской области могли потерять из-за переплаты на объявленных закупках. И именно такую сумму рабочая группа при обладминистрации "Прозрачность и подотчетность" заблокировала, чтобы вернуть ее обратно в бюджеты для более рациональных расходов. Прежде всего - на поддержку наших воинов - сообщил он.

Кипер добавил, что на заседании группы, вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью, были рассмотрены очередные сомнительные тендеры.

"В частности закупку испанских платанов на 100 тысяч, какао почти на полмиллиона и конфет на 795 тысяч. Во время этого заседания удалось отменить тендеров на более чем 63 миллиона гривен", - сообщил он, добавляя, что материалы собраны и направлены в правоохранительные органы.

Напомним

Несколько месяцев назад при Одесской ОГА по инициативе Кипера заработала рабочая группа "Прозрачность и подотчетность". В состав рабочей группы вошли представители областных управлений СБУ, прокуратуры и Нацполиции. А еще - Бюро экономической безопасности и НАБУ.

Рабочая группа, среди прочего, осуществляет контроль за надлежащим использованием средств, выделенных из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, анализирует информацию о закупках и тому подобное.