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Какао, конфеты и испанские деревья: Одесская обладминистрация отменила тендеров на 170 млн грн

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 12:55  •  19325 просмотра

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Рабочая группа по вопросам прозрачности и подотчетности Одесской областной государственной администрации отменила несовершенные тендеры на сумму 169 миллионов гривен, включая закупки по завышенным ценам, такие как испанские елки и конфеты, чтобы предотвратить финансовые потери и взамен поддержать солдат.

Вчера, 13 декабря, состоялось очередное заседание рабочей группы "Прозрачность и подотчетность", в ходе которого была рассмотрена очередная партия нелепых тендеров. В общем, рабочая группа при ОВА уже отменила тендеров на 169 млн грн. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Более 169 млн гривен - именно такую сумму громады Одесской области могли потерять из-за переплаты на объявленных закупках. И именно такую сумму рабочая группа при обладминистрации "Прозрачность и подотчетность" заблокировала, чтобы вернуть ее обратно в бюджеты для более рациональных расходов. Прежде всего - на поддержку наших воинов

- сообщил он.
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Кипер добавил, что на заседании группы, вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью, были рассмотрены очередные сомнительные тендеры.

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"В частности закупку испанских платанов на 100 тысяч, какао почти на полмиллиона и конфет на 795 тысяч. Во время этого заседания удалось отменить тендеров на более чем 63 миллиона гривен", - сообщил он, добавляя, что материалы собраны и направлены в правоохранительные органы.

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Напомним

Несколько месяцев назад при Одесской ОГА по инициативе Кипера заработала рабочая группа "Прозрачность и подотчетность". В состав рабочей группы вошли представители областных управлений СБУ, прокуратуры и Нацполиции. А еще - Бюро экономической безопасности и НАБУ.

Рабочая группа, среди прочего, осуществляет контроль за надлежащим использованием средств, выделенных из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, анализирует информацию о закупках и тому подобное.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Какао, цукерки та іспанські дерева: Одеська обладміністрація скасувала тендерів на 170 млн грн
Cocoa, candy and Spanish trees: Odesa Regional State Administration Cancels Tenders for UAH 170 Million
Новости по теме

Какао, конфеты и испанские деревья: Одесская обладминистрация отменила тендеров на 170 млн грн

Рабочая группа по вопросам прозрачности и подотчетности Одесской областной государственной администрации отменила несовершенные тендеры на сумму 169 миллионов гривен, включая закупки по завышенным ценам, такие как испанские елки и конфеты, чтобы предотвратить финансовые потери и взамен поддержать солдат.

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