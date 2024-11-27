Как сохранить интернет во время обесточивания - советы от Минцифры

ukenru
Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
10:51 • 18582 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
09:53 • 74654 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
07:26 • 102444 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
07:00 • 106152 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 109028 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 116479 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 125646 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 146322 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 114380 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 125003 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинская делегация в Сеуле: Киев обратился за военной помощью-Reuters

Украинская делегация в Сеуле: Киев обратился за военной помощью-Reuters

 • 93388 просмотра
В Киеве возросло количество пострадавших от падения вражеских обломков на дом

В Киеве возросло количество пострадавших от падения вражеских обломков на дом

 • 79322 просмотра
Новые псевдоструктуры: как рф пытается контролировать население временно оккупированных территорий

Новые псевдоструктуры: как рф пытается контролировать население временно оккупированных территорий

 • 102236 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: что происходит в столице

В Киеве объявлена воздушная тревога: что происходит в столице

 • 100614 просмотра
Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

 • 102655 просмотра
публикации
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

10:21 • 46423 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

09:53 • 74662 просмотра
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
Эксклюзив

07:26 • 102444 просмотра
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
Эксклюзив

07:00 • 106152 просмотра
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

 • 128058 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

11:16 • 1737 просмотра
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

08:14 • 33009 просмотра
Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

06:25 • 45167 просмотра
Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

 • 102655 просмотра
Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

 • 90207 просмотра
Актуальное
Как сохранить интернет во время обесточивания - советы от Минцифры

Как сохранить интернет во время обесточивания - советы от Минцифры

Киев  •  УНН

 • 1220 просмотра

Read in English

Минцифра рассказала о технологии xPON, которая позволяет сохранить домашний интернет во время отключений света. Ведомство также запустило проект с советами по мобильной связи в условиях обесточиваний.

Домашний интернет может работать во время обесточиваний благодаря технологии xPON и повербанка. Минцифра запустила проект с советами по мобильной связи во время отключений электроэнергии. Об этом сообщил вице-премьер - министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

детали

"Wi-Fi будет работать во время обесточивания, если вы переключитесь на xPON. Домашний интернет может работать от разных сетей, но только энергосберегающие продолжат работу во время обесточивания. Если ваш провайдер перешел на xPON, подключите роутер и устройство ONU к повербанку - и будете с нормальным интернетом", - указал Федоров.

По его словам, самый простой способ узнать, есть ли эта технология в вашем доме, - карта интернета во время обесточивания. "Мы запустили ее с ЛУН Город ровно год назад. Если в вашем доме xPON нет - найдите того, кто уже подключил его, в ближайшем доме. Эта информация, а также номера телефона провайдера, стоимость подключения и прочее есть на карте", - отметил чиновник.

"Для мобильного интернета универсального решения типа xPON нет. Мы работаем с операторами, чтобы они продолжали предоставлять связь во время обесточивания. Однако для этого нужна вовлеченность пользователей", - указал Федоров.

Телеком-команда Минцифры, по его словам, запустила проект, где рассказывает о первых действиях во время обесточиваний. Вышло уже три выпуска:

1) Почему не работает мобильная связь во время обесточивания?

2) Что влияет на качество связи: базовая станция и ее разновидности?

3) Что такое национальный роуминг и как его настроить?  

"Сохраняйте и присылайте советы родным уже сейчас, чтобы они были на связи в любой ситуации", - отметил Федоров.

Украина импортирует электроэнергию из 5 стран на фоне отключений света27 нояб. 2024, 08:25 • 12230 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЛайфхак
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
telegramТелеграмма
ukrainaУкраина