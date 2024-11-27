Как сохранить интернет во время обесточивания - советы от Минцифры

Домашний интернет может работать во время обесточиваний благодаря технологии xPON и повербанка. Минцифра запустила проект с советами по мобильной связи во время отключений электроэнергии. Об этом сообщил вице-премьер - министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

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"Wi-Fi будет работать во время обесточивания, если вы переключитесь на xPON. Домашний интернет может работать от разных сетей, но только энергосберегающие продолжат работу во время обесточивания. Если ваш провайдер перешел на xPON, подключите роутер и устройство ONU к повербанку - и будете с нормальным интернетом", - указал Федоров.

По его словам, самый простой способ узнать, есть ли эта технология в вашем доме, - карта интернета во время обесточивания. "Мы запустили ее с ЛУН Город ровно год назад. Если в вашем доме xPON нет - найдите того, кто уже подключил его, в ближайшем доме. Эта информация, а также номера телефона провайдера, стоимость подключения и прочее есть на карте", - отметил чиновник.

"Для мобильного интернета универсального решения типа xPON нет. Мы работаем с операторами, чтобы они продолжали предоставлять связь во время обесточивания. Однако для этого нужна вовлеченность пользователей", - указал Федоров.

Телеком-команда Минцифры, по его словам, запустила проект, где рассказывает о первых действиях во время обесточиваний. Вышло уже три выпуска:

1) Почему не работает мобильная связь во время обесточивания?

2) Что влияет на качество связи: базовая станция и ее разновидности?

3) Что такое национальный роуминг и как его настроить?

"Сохраняйте и присылайте советы родным уже сейчас, чтобы они были на связи в любой ситуации", - отметил Федоров.

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