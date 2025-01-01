Как празднование дня Василия Великого может повлиять на весь ваш год

ukenru
Эксклюзив
Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году
 • 78104 просмотра

Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году

Эксклюзив
Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены
 • 134312 просмотра

Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой
 • 143052 просмотра

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой

Эксклюзив
Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год
 • 155115 просмотра

Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год

Эксклюзив
Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек
 • 143408 просмотра

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
 • 197976 просмотра

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

Гадания и приметы: развлечения на Новый год
 • 154385 просмотра

Гадания и приметы: развлечения на Новый год

Эксклюзив
Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу
 • 138302 просмотра

Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу

Эксклюзив
Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист
 • 116096 просмотра

Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист

Эксклюзив
Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов
 • 108625 просмотра

Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Поразили десятки военных объектов в тылу рф: глава СБУ о 2024-м году

Поразили десятки военных объектов в тылу рф: глава СБУ о 2024-м году

 • 23777 просмотра
Сырский обратился к военным: что ждет ВСУ в 2025 году

Сырский обратился к военным: что ждет ВСУ в 2025 году

 • 26174 просмотра
Полиция Киева проверяет информацию о нелегальных салютах в городе

Полиция Киева проверяет информацию о нелегальных салютах в городе

 • 27209 просмотра
Новые взрывы в Херсоне: что происходит в городе

Новые взрывы в Херсоне: что происходит в городе

 • 32241 просмотра
Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

 • 32403 просмотра
публикации
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 90338 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 197976 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 149083 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 250521 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 225337 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

 • 32403 просмотра
Голливудские пары, сохранившие любовь: секреты отношений

Голливудские пары, сохранившие любовь: секреты отношений

 • 63435 просмотра
Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

 • 69738 просмотра
«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

 • 100173 просмотра
Празднования начались: Кирибати первой в мире встретила 2025 год

Празднования начались: Кирибати первой в мире встретила 2025 год

 • 69636 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Как празднование дня Василия Великого может повлиять на весь ваш год

Как празднование дня Василия Великого может повлиять на весь ваш год

Киев  •  УНН

 • 6100 просмотра

Read in English

1 января отмечают день святого Василия Великого - выдающегося богослова и проповедника. Этот день наполнен духовными традициями и народными обычаями, которые могут принести удачу на весь год.

1 января отмечают память святого Василия Великого. Это день, полный глубокого духовного содержания и народных традиций, информирует УНН.

Детали

Святой Василий Великий был выдающимся богословом и проповедником, который родился в зажиточной христианской семье. Получив блестящее образование, он изучал науки и философию в Константинополе и Афинах. Вернувшись домой, он посвятил свою жизнь служению Церкви и просвещению. Даже в периоды преследований христиан Василий оставался верным своей вере, активно проповедуя и создавая богословские труды, которые до сих пор имеют большое значение.

Традиции 1 января 

В день святого Василия считается важным: 

- Провести время в молитве, прося святого заступничества и защиты от несчастий. 

- Собрать семью за праздничным столом, примириться и оставить все обиды позади. 

- Убедиться, что первым, кто переступит порог дома, будет мужчина, желательно светловолосый, поскольку это считается хорошим знаком на весь год. 

- Во время празднования мальчики традиционно посевают, чтобы пожелать здоровья и благополучия.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКультура
afiniАфины