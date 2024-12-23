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Как официальная занятость способствует увеличению пенсий в Украине - Пенсионный фонд

Как официальная занятость способствует увеличению пенсий в Украине - Пенсионный фонд

Киев  •  УНН

 • 5486 просмотра

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За 9 месяцев 2024 года более 57 тысяч рабочих мест вышли из тени, что принесло 97 млн грн в ПФУ. Официальная занятость и своевременная уплата ЕСВ являются главными факторами увеличения пенсий.

Главным фактором увеличения пенсий является официальная работа и своевременная уплата единого социального взноса, пишет УНН со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Детали 

Согласно отчету Пенсионного фонда Украины за девять месяцев 2024 года, более 57 тысяч рабочих мест были выведены из тени. То есть с них начали платить налоги. Таким образом, в ПФУ поступило 97 миллионов гривен единого взноса. Эти взносы не только гарантируют пенсионные права работникам, которые их платят, но и влияют на выплаты нынешним пенсионерам. 

Важно, размер пенсии напрямую зависит от объема единого взноса, который ежемесячно уплачивается с заработной платы гражданина в бюджет Пенсионного фонда. Чем больше взнос, и чем дольше он  уплачивается - тем выше будет пенсия по достижении пенсионного возраста.

Напомним 

За два года войны уровень бедности в Украине увеличился с 20,6% до 35,5%. Меньше всего пострадали Закарпатье и Черновицкая область, а глубокая бедность выросла в 7 раз. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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