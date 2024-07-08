Напоминаем правила поведения во время воздушной тревоги, чтобы обезопасить себя и близких, пишет УНН со ссылкой на информацию Минреинтеграции.

Если вы услышали сирены, находясь на улице:

- быстро пройдите к ближайшему укрытию (подземному переходу, станции метро, паркингу или бомбоубежищу);

- держитесь подальше от сооружений стратегического значения или объектов критической инфраструктуры.

Если вы услышали сирены, находясь дома:

- выключите все электрические приборы, перекройте газ и при наличии потушите открытые источники огня (печи, печки, камины);

- быстро покиньте помещение и направляйтесь к ближайшему укрытию;

- во время воздушной тревоги не пользуйтесь лифтами. Спускайтесь только по лестнице;

- в случае отсутствия поблизости надежного укрытия оставайтесь дома и выберите безопасное место в соответствии с правилом двух стен. Держитесь подальше от окон!

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