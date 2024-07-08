Киев • УНН
Как обезопасить себя и близких во время вражеской атаки с воздуха
Напоминаем правила поведения во время воздушной тревоги, чтобы обезопасить себя и близких, пишет УНН со ссылкой на информацию Минреинтеграции.
Если вы услышали сирены, находясь на улице:
- быстро пройдите к ближайшему укрытию (подземному переходу, станции метро, паркингу или бомбоубежищу);
- держитесь подальше от сооружений стратегического значения или объектов критической инфраструктуры.
Если вы услышали сирены, находясь дома:
- выключите все электрические приборы, перекройте газ и при наличии потушите открытые источники огня (печи, печки, камины);
- быстро покиньте помещение и направляйтесь к ближайшему укрытию;
- во время воздушной тревоги не пользуйтесь лифтами. Спускайтесь только по лестнице;
- в случае отсутствия поблизости надежного укрытия оставайтесь дома и выберите безопасное место в соответствии с правилом двух стен. Держитесь подальше от окон!
Ракетная атака рф на Украину унесла жизни уже более 20 человек, более 60 пострадавших - полиция8 июля 2024, 10:32 • 53285 просмотров